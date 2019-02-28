Son Dakika Haberleri: Yeni Toyota Corolla Antalyalı Sahibine Verildi

Yeni Toyota Corolla Antalyalı Sahibine Verildi

12 dakika önce

12. nesil yeni Toyota Corolla, Antalya'daki ilk sahibine teslim edildi.

Yeni Toyota Corolla Antalyalı Sahibine Verildi, System.String[]
12. nesil yeni Toyota Corolla, Antalya'daki ilk sahibine teslim edildi.


Dünyada üretilmeye başlandığı 1966'dan bugüne 46 milyondan fazla tercih edilen Corolla'nın 12. neslinin sahibine teslimi için Antalya Toyota Plaza Bakırcılar'da tören düzenlendi.


Toyota Plaza Bakırcılar Genel Müdürü Mehmet Tevfik Özkan, törende, uzun zamandır bu anı beklediklerini söyledi.


Hem kendilerinin hem de müşterilerin büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını anlatan Özkan, "Toyota'nın misyonu her zaman en iyi otomobilleri üretmek ve markamızı Türkiye'nin en sevilen markası yapmaktır. Türkiye'de üretilecek Corolla'nın yükselen bu hedefte kilit rol oynayacağına inanıyorum." dedi.


Yeni Corolla'nın anahtarını alan Ali Erşan da, Toyota kalitesini yaşayacak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Yeni Corolla'nın insanı hayran bırakan yeni stilinin çok etkileyici olduğunu kaydeden Erşan, "Bu yeni tasarıma Corolla'nın tüm dünyada bilinen üstün avantaj ve özellikleri de eklenince ortaya böylesine mükemmel bir otomobil çıkmış. Tüm bu özelliklere sahip mükemmel bir otomobili olan Toyota Corolla'ya sahip olmak çok prestijli olacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:37 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü Bulunan 3 Aylık Reyhan Bebeğin Annesi Serbest Bırakıldı 3 Aylık Reyhan Bebek Öldü, Anne Ev Sahibini Suçladı (2)

Rüzgar Bebeğin Velayetinin Uyuşturucu Bağımlısı Anne ve Babaya Verilmesiyle İlgili Anneanne İlk Kez Konuştu Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:49:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Toyota Corolla Antalyalı Sahibine Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]