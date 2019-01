Yeni Toyota Corolla"Nın Hattan Çıkış Töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İş adamlarımız, dünyanın dört bir yanında başarıyla ülkemizi temsil ediyor. Artık dünyanın neresine gidersek gidelim, her yerde Türkiye menşeli ürünlerle Türk şirketleriyle karşılaşıyoruz. 'Türk Malı' damgası taşıyan ürünler kalite-fiyat dengesindeki avantajlarıyla her yerde rağbet görüyor." dedi.



Toyota fabrikasında düzenlenen "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış töreninde konuşan Oktay, Türkiye'nin, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa eden bir ülke olduğunu söyledi.



Oktay, bugüne kadar, yabancı-yerli ayrımı yapmadan, Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm firmalara her türlü desteğin verildiğini hatırlattı.



Bürokratik süreçleri hızlandıracak pek çok adım atıldığını belirten Oktay, "Arazi tahsislerinden vergi indirimlerine kadar yatırımcılarımızın ihtiyaç duyduğu tüm kolaylıklar sağlanmıştır. Yatırım Ofisimiz ve diğer kurumlarımız vasıtasıyla Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen firmalara yardımcı olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanarak buraya yatırım yapan uluslararası şirketleri, kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız." diye konuştu.



Ülke kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduklarını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:



"Ülkemiz 1975-2002 arasında sadece 15 milyar dolar civarında bir uluslararası yatırım çekebilmişti. Buna karşılık, 2003-2018 döneminde bu rakam 204 milyar doları buldu. Aynı dönemde Türk müteşebbislerinin yurt dışındaki yatırımlarında da büyük artışlar görüldü. Bugün yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar doları bulmuştur. En büyük gücümüz olan müteahhitlerimizin 123 ülkede üstlendiği projelerin toplam değeri 379 milyar dolara ulaştı. İş adamlarımız, dünyanın dört bir yanında başarıyla ülkemizi temsil ediyor. Artık dünyanın neresine gidersek gidelim, her yerde Türkiye menşeli ürünlerle Türk şirketleriyle karşılaşıyoruz. 'Türk malı' damgası taşıyan ürünler kalite-fiyat dengesindeki avantajlarıyla her yerde rağbet görüyor. İşte bu sayede ihracatımız 36 milyar dolardan yaklaşık 5 kat artışla 168 milyar doların üzerine çıktı."



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin, yatırım ortamı bakımından halen dünyanın en güvenli yerleri arasında olduğuna vurgu yaparak, büyüme oranlarının 1999-2002 arasında, yılda yüzde 1'i dahi bulmadığını anımsattı.



Tesis edilen istikrar ve güven ortamı sayesinde 2002'den 2017'ye kadar ekonominin her yıl ortalama yüzde 5,8 oranında büyüme kaydettiğine dikkati çeken Oktay, şu bilgileri verdi:



"Geçtiğimiz yıl da yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, yine ciddi bir büyüme rakamına ulaştık. Örneğin, geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısının yüzde 17 artarak 85 bin 279'a çıkması, buna karşılık kapanan şirket sayısının yüzde 7 azalarak 12 bin 564'e gerilemesi önemli bir veridir. Aynı şekilde cari işlemler açığımız geçen yılın ilk 11 ayında 26 milyar dolara gerileyerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre 13,5 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi. Satın alma paritesine göre ülkemiz dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiştir. İnşallah bu yıl sonunda, bir basamak daha yükseltip 12'nciliğe çıkacağız."



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için sosyal yardımlardan desteklere kadar pek çok alanda vatandaşın yanında olduklarını belirterek, 2002-2018 döneminde toplam 284 milyar liranın üzerinde sosyal yardım gerçekleştirildiğini kaydetti.



Oktay, bunların sonucunda sadece belli çevreler değil; üreticisi, işçisi, esnafı, çiftçisi, ihracatçısı, sanatkarı, kamu kesimiyle 81 milyonun tamamının kazandığını ifade etti.



"Türkiye, kazanımlarından geri adım atmayacak"



Demokrasiye sahip çıktıkça, milli iradenin üstünlüğü ilkesine gölge düşürmedikçe, Türkiye'nin bu büyük kalkınma ve büyüme mücadelesinde hedeflerine mutlaka ulaşacağı tespitinde bulunan Oktay, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinin de önünü açacaktır. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceğini görenlerin, son dönemde giderek daha çok demokrasimize ve ekonomimize saldırıyor olmaları boşuna değildir. Bunun için demokrasimize daha çok sahip çıkıyoruz, kalkınmamıza daha çok sahip çıkıyoruz, ekonomimize daha çok sahip çıkıyoruz. 15 Temmuz'da silahla darbe yapmaya çalışarak elde edemedikleri sonuca, geçtiğimiz yıl kur-faiz-enflasyon şer üçgeniyle kavuşacaklarını sananların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. İşte bugün burada banttan indirme törenine iştirak ettiğimiz bu yatırım da başlı başına ekonomimize sahip çıkma irademizin bir işaretidir. Türkiye, öyle birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacak. Türkiye, yine birilerinin hayalini kurduğu gibi bölgesindeki ve dünyadaki kazanımlarından asla geri adım atmayacak. Tam tersine siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik tüm kazanımlarımızı daha ileriye taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok istihdam oluşturarak, daha çok proje geliştirerek, daha çok büyüyerek, bir kez daha herkesi şaşırtacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin ve dostlarımızın desteği yanımızda olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle bu mücadeleyi mutlaka zafere ulaştıracağız."



Oktay, böylesine kritik bir dönemde Türkiye'ye yatırım yapan dostların yerinin daha farklı ve daha ayrı olduğunu anlatarak, yapılan yatırımın ve getirilen teknolojinin anlamını çok iyi bildiklerini söyledi.



Toyota'nın söz konusu yatırımıyla Türkiye'yi geleceğin dünyasına ortak ettiğinin farkında olduklarını belirten Oktay, "Ülkemize güvenleri, ahde vefaları, bizimle yol yürümeyi tercih etmeleri sebebiyle Toyota ailesine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha corolla modelinin hibrit versiyonunun ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarınızda sizlere başarılar temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Törenden notlar



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, programın yapıldığı salona ilk defa banttan indirilen Toyota Corolla Hibrit ile gelirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da aynı araçta kendisine eşlik etti.



Toyota Corolla Hibrit'in banttan indirme törenine, Oktay ve Varank'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Sakarya Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, milletvekilleri ve Toyota çalışanları katıldı.



Konuşmaların ardından Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi Johan van Zyl ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Fuji dağının yer aldığı tabloyu hediye etti.



Program protokol üyeleri ve fabrika çalışanlarının çektirdiği aile fotoğrafı ile sona erdi.



(Bitti)

