Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da - Son Dakika

Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da

05.12.2020 11:21
Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da, System.String[]

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Toyota'nın 4. neslini ürettiği Yaris, lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da alıcılarını bekliyor.

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Toyota'nın 4. neslini ürettiği Yaris, lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da alıcılarını bekliyor. Yeni nesil Yaris ile ilgili bilgiler veren Toyota Plaza Aksoy Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pakize Genç, "Yeni nesil Yaris'e ziyaretçilerimizden yoğun talep var" dedi.

Yeni Yaris'in benzinli ve Hybrit olarak 2 farklı sürüm ile satışa sunulduğunu söyleyen Pakize Genç, "Yeni Yaris'in lansman haftasındayız. Toyota, tamamen yenilenen 4. Nesil Yaris'i Türkiye pazarında satışa sundu. Eğlenceli sürüşü, pratik kullanımı ve sportif tarzı ile segmentine dinanizm getirecek, yeni Yaris benzinli 209 bin 100 TL'den, yeni Yaris Hybrit ise 199 bin 200 TL'den bayimizde yerini aldı. 1999 yılında ilk nesli tanıtıldığından bu yana yenilikçi yaklaşımı ile öne çıkan Yaris, 4. nesli ile de birçok ilke imza atıyor. Tasarım dili, sürüş dinamikleri, teknolojisi ve güvenlik özellikleri ile ses getirmeye hazırlanan ve Toyota'nın TNGA platformu üzerine yapılan yeni Yaris, Toyota plaza Aksoy'da sizleri bekliyor" dedi.

Pakize Genç, otomobile lansman gününden itibaren yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, "Yeni nesil Yaris'e çok büyük bir talep var. Lansman gününden itibaren, aynı talepler devam ediyor. Hatta ilk lansman gününde ilk satışını da yapmış bulunmaktayız. O günden itibaren de misafirlerimiz eksik olmuyor. Sizleri de yeni nesil Yaris aracımızı incelemek için Toyota plaza Aksoy'a bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da
Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da
Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da
Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da
Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da - Son Dakika


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