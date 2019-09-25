Son Dakika Haberleri: Yeni trafolar ile kesintiler daha lokal alanlarda yapılacak
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Yeni trafolar ile kesintiler daha lokal alanlarda yapılacak

1 saat önce

Bozüyük'te Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) tarafından başlatılan alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni trafolar ile kesintiler daha lokal alanlarda yapılacak, System.String[]

Bozüyük'te Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) tarafından başlatılan alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Elektrik hatlarının yer altına alınması ve bölgesel trafoların sayısının arttırılması amacı ile başlatılan çalışmalar yoğun olarak sürdürülürken çalışmalar kapsamında Yediler Mahallesi, Yeni Mahalle, Çarşı Mahalle ve 4 Eylül Mahallesi'nde elektrik hatları yer altına alınıyor. Ekipler tarafından sayısı arttırılan trafolar ile de olası bir arıza durumunda büyük bölgelerde elektrik kesintileri yapmak yerine lokal kesintiler ile arızalara müdahale edileceği belirtilirken aynı zamanda trafolara yapılan alternatif beslemeler ile özellikle 4 Eylül'de yaşanan elektrik voltajlarındaki dalgalanmaların da önüne geçileceği ifade edildi. - BİLECİK

Osmangazi, Bozüyük, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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