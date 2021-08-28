Yeni transfer Alex Teixeira müthiş başladı! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
28.08.2021 23:40
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü yeni transfer Alex Teixeira kaydetti. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ALEX TEIXEIRA SİFTAH YAPTI
Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş, 30. dakikada yeni transfer Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 48. dakikasında Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar kalan dakikalarda skoru korumasını bildi ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Son Dakika 23:23 Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor 22:57 Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın "Bir şeyler ters gidiyor" sözü dalga konusu oldu 22:28 Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı 22:17 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio şov yaptı! Spezia ağlarına tam 6 gol bıraktılar 21:31 Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi 21:02 Kendisinden haber alınamayan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu 19:09 Afgan halkının "Efsane kahraman" olarak nitelendirdiği Hikmetyar'ın sağ kolu Haberler.com'a konuştu: Türkiye bize el uzatsın 17:45 AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek