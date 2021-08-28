Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş, 30. dakikada yeni transfer Alex Teixeira 'nın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 48. dakikasında Salih Uçan 'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar kalan dakikalarda skoru korumasını bildi ve sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Son Dakika › Spor › Yeni transfer Alex Teixeira müthiş başladı! Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

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