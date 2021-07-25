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Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı - Son Dakika

Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı

25.07.2021 14:49

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesabından, "Yeni transferimiz Alexandru Cicaldau, sponsor hastanemiz Vadistanbul Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti" açıklaması yapıldı. Cicaldau, "Hocalığımı yapan Hagi'yi mahcup etmeyeceğim" dedi.

Sarı-Kırmızılı kulüp Alexandru Cicaldau'nun transferi için 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurmuştu. Öte yandan Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirledi.

Sağlık kontrolünden geçen Aslan'ın yeni on numarası Cicaldau'dan ilk mesaj: Hagi'yi mahcup etmeyeceğim

"HAGI VE POPESCU'YU UTANDIRMAYACAĞIM"

Cicaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünden geçen Aslan'ın yeni on numarası Cicaldau'dan ilk mesaj: Hagi'yi mahcup etmeyeceğim

ANTRENMANA ÇIKTI

Rumen on numara bu sabah ilk kez takımla birlikte çalıştı. 24 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları çok sıcak şekilde karşıladı.

Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı

Alexandru Cicaldau, Gheorghe Popescu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı - Son Dakika Spor


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