Sarı-Kırmızılı kulüp Alexandru Cicaldau'nun transferi için 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurmuştu. Öte yandan Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirledi.
Cicaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Rumen on numara bu sabah ilk kez takımla birlikte çalıştı. 24 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları çok sıcak şekilde karşıladı.
Son Dakika › Spor › Yeni transfer Cicaldau turp gibi çıktı! Efsane futbolcu Hagi'ye de bir mesaj yolladı - Son Dakika Spor