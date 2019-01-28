Son Dakika Haberleri: Yeni Transfer Demba Ba Kadroda Yer Aldı

Yeni Transfer Demba Ba Kadroda Yer Aldı

1 saat önce

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer aldı fakat oyuna girmedi.

Yeni Transfer Demba Ba Kadroda Yer Aldı, System.String[]
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer aldı fakat oyuna girmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Senegalli golcü futbolcu Demba Ba ilk kez resmi müsabakada kadrosunda yer aldı. Başakşehir'in geçtiğimiz günlerde Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan transfer ettiği başarılı futbolcuya Teknik Direktör Abdullah Avcı, Paşa karşısında süre vermedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Başakşehir, Demba Ba, Spor
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