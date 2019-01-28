Yeni Transfer Demba Ba Kadroda Yer Aldı
1 saat önce
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer aldı fakat oyuna girmedi.
Medipol Başakşehir
'in yeni transferi Demba Ba
, Kasımpaşa
mücadelesinde kadroda yer aldı fakat oyuna girmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Senegalli golcü futbolcu Demba Ba ilk kez resmi müsabakada kadrosunda yer aldı. Başakşehir'in geçtiğimiz günlerde Çin
ekiplerinden Shanghai Shenhua
'dan transfer ettiği başarılı futbolcuya Teknik Direktör Abdullah Avcı
, Paşa karşısında süre vermedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: İHA
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