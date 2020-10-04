Son dakika haber: Yeni transfer Hodzic ilk 11'de - Son Dakika

Son dakika haber: Yeni transfer Hodzic ilk 11'de

Son dakika haber: Kasımpaşa'nın transferini gün içinde açıkladığı Boşnak futbolcu Armin Hodzic, Galatasaray müsabakasında ilk 11'de yer aldı.

Son dakika haber: Yeni transfer Hodzic ilk 11'de, System.String[]

Kasımpaşa'nın transferini gün içinde açıkladığı Boşnak futbolcu Armin Hodzic, Galatasaray müsabakasında ilk 11'de yer aldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşırken yeni transfer Armin Hodzic ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlıların Macaristan ekibi Fehervar'dan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Armin Hodzic'e ilk 11'de görev verdi.

Kasımpaşa, Hodzic'in transferini mücadeleden saatler önce yapılan resmi açıklama ile duyurmuştu.

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Rangers maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 11'de 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers maçında bazı oyuncularının performansı beğenmediğini açıklamıştı. Terim, Paşa karşısında 11'de 4 değişiklik yaptı. Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao'nun yerine Emre Taşdemir, Etebo, Arda Turan ve Mbaye Diagne'e görev verdi. Müsabakada Arda, kaptan olarak sahaya çıktı.

Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunda kattığı genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu de ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Mbaye Diagne 11'i maça başladı.

Yedeklerde ise Okan, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram ve Emre Kılınç bulunuyor.

Galatasaray'da ayrıca Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay maçı protokol tribününden takip etti.

(Oğuzhan Ort- ora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Son dakika haber: Yeni transfer Hodzic ilk 11'de
Son dakika haber: Yeni transfer Hodzic ilk 11'de
Son dakika haber: Yeni transfer Hodzic ilk 11'de

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Yeni transfer Hodzic ilk 11'de - Son Dakika Spor

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