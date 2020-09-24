Yeni transfer Muhammed Gönülaçar Açıklaması

KOCAELİ (İHA) – Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un BB Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Muhammed Dönülaçar, "Kocaelispor'un oynadığı her lig, Süper Lig'dir" dedi.

BB Erzurumspor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımla ilk antrenmanına çıkan Muhammed Gönülaçar TFF 1.lige gitmek yerine camianın büyüklüğü nedeniyle Kocaelispor'a geldiğini söyledi. Gönülaçar, "Büyük bir camiaya geldiğimi ve bunun sorumluluklarımı biliyorum. Şampiyon olmak için geldim. İnşallah olacağız. Burası benim için 2.lig değil. Kocaelispor'un olduğu her lig Süper Lig'dir. Bunun bilincindeyim. Umarım taraftara layık olmaya çalışırım. Transfer teklifi geldiğinde düşünmedim değil. TFF 1.Lig'den de teklifler vardı. Sonuç olarak Kocaelispor daha ağır bastı. Kocaelispor'un büyüklüğü ve camiası beni buraya itti. Ayrıca taraftar denildiğinde 'Hodri Meydan' diyorum. Onları çok duydum. Onların önünde oynamayı çok istiyor ve hayal ediyorum. Lisansım yetişecek. İnşallah cumartesi günü takımımın yanında sahada olacağım" dedi. - KOCAELİ