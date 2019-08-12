Son Dakika Haberleri: Yeni transfer Pedro Rebocho İstanbul'da
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Yeni transfer Pedro Rebocho İstanbul'da

1 saat önce

Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 22.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Pedro Rebocho'yu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

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Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 22.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Pedro Rebocho'yu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Fransız ekibi Guingamp'dan satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralık olarak kadroya katılan sol bek oyuncusu Rebocho, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:11 
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