Son Dakika Haberleri: Yeni transfer Rodallega, Denizli'ye geldi
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Yeni transfer Rodallega, Denizli'ye geldi

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, kente gelerek kulüp başkanı Ali Çetin ile stattaki yenileme çalışmalarını takip etti.

Yeni transfer Rodallega, Denizli'ye geldi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, kente gelerek kulüp başkanı Ali Çetin ile stattaki yenileme çalışmalarını takip etti.
Yeşil-siyahlı ekibin 33 yaşındaki oyuncusu, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edilecek olması nedeniyle tadilata alınan Denizli Atatürk Stadı'nı ziyaret edip, burada kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle baret takarak çalışmaları yakından izledi.
Başkan Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun resmi işlemlerin ardından aralarına katıldığını söyledi.

Stadyumda çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Çetin, "Zemin indirme çalışmalarını tamamladık. Drenaj sistemini kurduk. Zeminin son katının malzeme serim işlerini yapıyoruz. 18 Temmuz'da zemin top oynanacak duruma gelecek. Yönetim kurulumuzun tamamı nöbetleşe, gece gündüz çalışıyor. Geri kalan zamanda da sorumluluk alanları ile ilgileniyorlar. İyi bir ekibiz. Her şey Denizli ve Denizlispor için." diye konuştu.
Hugo Rodallega da Denizlispor'da forma giyeceği için heyecanlı olduğunu dile getirerek, yarın takımla kampa katılacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:20 Kaynak: AA
Denizlispor, Ali Çetin, Denizli, Spor
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