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Son dakika haberi | Yeni transferlerle gelen 3 puan Denizlispor'u umutlandırdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Yeni transferlerle gelen 3 puan Denizlispor'u umutlandırdı

13.09.2021 11:06

Son dakika haberler: Küme düşmesinin ardından TFF 1. Lig'de yaptığı ilk 3 maçta mağlup olan Denizlispor'un Eyüpspor karşısında yenilenen kadrosuyla aldığı 3 puan, yeşil-siyahlı camianın yeni sezon için beklentilerini yükseltti.

Küme düşmesinin ardından TFF 1. Lig'de yaptığı ilk 3 maçta mağlup olan Denizlispor'un Eyüpspor karşısında yenilenen kadrosuyla aldığı 3 puan, yeşil-siyahlı camianın yeni sezon için beklentilerini yükseltti.

Süper Lig'den düşen Ege temsilcisi, sezon öncesinde takımda bulunan oyuncuların tamamına yakınını kaybetti. Eski yönetimin görevi bırakmasının ardından yeşil-siyahlı camiada yönetim krizi yaşandı. Yapılan üç kongrede yönetim kurulu oluşturulamadı. 3 Ağustos'ta yapılan 4. kongrede seçilen Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim, takımı yeniden inşa etmek için kolları sıvadı.

Eski oyunculara olan borçlar yüzünden transfer yasağı gelen yeşil-siyahlıların yeni yönetimi, yaklaşık 13 milyon lira olan borcu kapatarak, yasağı kaldırıp ilk transferini 16 Ağustos'ta Tuzlaspor'dan Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna katarak yaptı.

Yeşil-siyahlılara Okan Derici, Kevin Mayi, Gökhan Süzen (Ümraniyespor), Leo Scwechlen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Erdal Akdarı (Eskişehirspor), Bünyamin Balat (Adana Demirspor), Muğdat Çelik (Yukatel Kayserispor), Adam Stackhowiak, İlhan Depe (Altay), Hakan Çinemre (Adanaspor), Ogenyi Onazi (Zalgiris Vilnius), Bekir Turaç Böke (Çankaya), Asım Hamzaçebi (Tarsus İdman Yurdu), Mustafa Çeçenoğlu (Gençlerbirliği), Brahim Darri, Brice Dja Djedje (Yılport Samsunspor), Ismail Aissati (Kulüpsüz) ve Ömer Şişmanoğlu (Kulüpsüz) da katıldı.

Sezona altyapı ağırlıklı kadroyla başlayan Denizlispor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0, Manisa'ya 1-0 ve MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar, yenilenen kadrosuyla çıktığı Eyüpspor deplasmanında ise 2-0'lık skorla 3 puana ulaştı.

Uz: "Transferleri, dengeleri gözeterek yaptık"

Kulüp başkanı Mehmet Uz, AA muhabirine, 27 oyuncunun bulunduğu bir transfer listesi oluşturduklarını, bu oyunculardan 22'siyle görüştüklerini ve 19'uyla anlaştıklarını söyledi.

Her transferin ayrı bir hikayesinin bulunduğunu anlatan Uz, "Takım dengelerini de gözeterek nokta transferler yapmaya çalıştık. Yenilenen kadromuzla Eyüpspor maçından 3 puanla evimize döndük ve çok mutluyuz. Bundan sonra seyircimize daha güzel maçlar izletmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Gülpınar: "Yönetimimizin doğru transferler yaptığını düşünüyorum"

Teknik direktör Serhat Gülpınar, oyuncularla tek tek ilgilendiğini ve onları kısa sürede takıma adapte etmeye çalıştığını dile getirdi.

Maçlara en hazır futbolcularla çıkmak istediklerini aktaran Gülpınar, "Yönetimimizin çok doğru transferler yaptığını düşünüyorum. Bunun da karşılığını ligde alacağımızı düşünüyorum. Oyuncuları hazırlayıp devam eden süreçlerde performansı yukarıya çekip önce puanlar alıp inşallah üst sıralara tırmanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülpınar, yeni gelen futbolcuların hızlı şekilde adapte olduğunu ve takım havasını oluşturmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Transfer sürecinde oyuncunun yeteneği dışında takıma uyumu anlamında karakterli oyunculara dikkat ettik. Oyuncu grubunun karakter yapısı işimizi kolaylaştıracaktır. Süreç anlamında biraz zamana ihtiyaç var. Mümkün olduğu kadar aldığımız oyuncular sayesinde topun bizde kalacağı, futbolu bizim oynayacağımız takım ve sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Belki şu an ileride sahaya yansıtacağımız oyunu oynamıyoruz ama öncelikli hedefimiz kompakt bir şekilde oynayıp kazandığımız topun bizde kalmasını istiyoruz."

Oyuncuların yüzde 100 hazır olmasının ardından maç maç giderek Denizlispor taraftarına güzel bir futbol keyfi yaşatmak istediklerini aktaran Gülpınar, "Taraftarın keyif alacağı bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Takımı taktiksel anlamda oturtup gelecek sonuçlardan sonra hedeflerimize bakacağız. İlk etapta önceliğimiz, takımı yüzde yüz hazır hale getirmek. Sonuçlar geldikçe de hedefler konuşulur. Hedefimiz puan ya da sıralamadan ziyade takım oyununu sahaya yansıtabilmek." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Yeni transferlerle gelen 3 puan Denizlispor'u umutlandırdı
Son dakika haberi | Yeni transferlerle gelen 3 puan Denizlispor'u umutlandırdı
Son dakika haberi | Yeni transferlerle gelen 3 puan Denizlispor'u umutlandırdı
Son dakika haberi | Yeni transferlerle gelen 3 puan Denizlispor'u umutlandırdı

Denizlispor, Transfer, Gülpınar, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Yeni transferlerle gelen 3 puan Denizlispor'u umutlandırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yeni transferlerle gelen 3 puan Denizlispor'u umutlandırdı - Son Dakika
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