Yeni Trend "Destinasyon Düğünü"

Bazen bir kıyı kasabasında, bazen dünyanın öbür ucunda düğün yapmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Evlenmek isteyenlere tam teşekküllü düğün planlama ve organizasyon hizmeti sunan RUKS Event kurucusu Rukiye Demirkan "Unutulmaz bir düğün deneyiminin sırrı, çift olarak nelerin sizi mutlu edeceğine odaklanmanız" diyor.

Yüzlerce davetliyle öpüşüp tokalaşmanın sıkıntısı, akrabalar arasındaki gizli-açık çekişmeler, büyüklere ayıp olur diye yapılmasından vazgeçilen etkinlikler, üstünlük kanıtlama şovuna ve dedikodu kazanına dönüşen takı törenleri, kötü müzikler, çirkin danslar ve geriye kalan mutsuzluk, yorgunluk, bıkkınlık... Günümüz gençlerinin yeni trendi, geleneksel düğünlerin yarattığı bütün bu olumsuzluklardan kaçınmak için "destinasyon düğünleri"!

Dünya çapında trend haline gelen destinasyon düğünü kavramı, çiftlerin yaşadıkları yerden uzakta, tamamen kendi arzularına göre belirledikleri etkinlik-yemek-müzik tercihleriyle ve sadece seçtikleri kişileri davet ederek yapılan düğünleri tanımlıyor. Özellikle genç çiftlerin bir numaralı tercihi olan destinasyon düğünleri için Ruks Event kurucusu Rukiye Demirkan "22-35 yaş arasında olup evlenmeye hazırlanan çiftlerin yüzde 90'ı destinasyon düğünü istiyor. Çünkü böylece daha samimi, yakın akraba ve arkadaşlarından oluşan bir davetli topluluğunun eşliğinde, gerçekten eğlenebileceklerini ve en önemlisi başkalarını değil kendilerini mutlu edebileceklerini düşünüyorlar" diyor.

HER BÜTÇEYE GÖRE DÜĞÜN

Bir diğer trendin "uzun hafta sonu düğünü" olduğunu kaydeden Rukiye Demirkıran, perşembe gününden pazar gününe kadar devam eden bu düğünlerin programını şöyle açıklıyor: "Perşembe günü seçilen lokasyona ulaşılıyor ve yerleşiliyor. Cuma günü happy hour ile başlıyor, akşam davetlilere hoş geldin yemeği veriliyor. Bu hoş geldin yemekleri çiftin bütçesine göre ya kendileri tarafından karşılanıyor ya da amiyane tabirle Alman usulü dediğimiz herkesin kendi yemeğini ödediği şekilde gerçekleşebiliyor.Cumartesi düğün hazırlıkları tamamlanıyor ve düğün yapılıyor. Pazar günü sabah hep birlikte kahvaltı yapılıyor, herkes geri dönüyor. Çiftler genellikle buradan direkt balayına gidiyorlar.

Trendi düğünlerin en çekici yanlarından biri de bütçesinin tamamen zevke göre değişmesi ve her bütçeye uygun destinasyon düğünü yapılabilmesi olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Türkiye'de yapılan Arap ve Hint düğünlerinin artmasıyla destinasyon düğünleri için en alt seviye 15-20 bin Euro aralığında. Tabii 100 bin Euro'ya düğün yapan da oluyor, 1 milyon Euro'ya da!

İYİ BİR DÜĞÜNÜN 6 ALTIN KURALI

Çok büyük projelerden en sadelerine kadar onlarca düğün ve parti düzenlemiş olan Ruks Event kurucusu Rukiye Demirkıran, evlenmeye hazırlanan çiftlere iyi bir düğün planlamanın altı altın kuralını hatırlatmayı da ihmal etmiyor:

Her şeyden önemlisi lokasyon, Lokasyon belirlemeden dekor belirlemeyin, istediğiniz tarzı gerisi çok daha hızlı ve kolay gelir.

Destinasyon düğünü istiyorsanız mutlaka profesyonel bir ekiple, özellikle organizasyon firmasıyla çalışın ki en güzel gününüz kâbusa dönmesin. Hatta firmayı en başta belirleyin, böylece mekâna da birlikte karar verebilirsiniz.

Eğer kafanız karışıksa önce kendinize bir renk ve sonra bir çiçek belirleyin. Sonrasında işiniz kolaylaşacaktır çünkü davetiyeden düğün detaylarına kadar her ayrıntı aslında bu iki şey çerçevesinde şekillenecek.

Gece çalınacak müzik çok önemli. Beğendiğiniz DJ ya da müzik grubu ile önceden iletişime geçip takvimlerine girmeye çalışın. Giriş-çıkış ve ilk dans müziklerinizi mutlaka belirlemiş olun, son dakikaya bırakmayın.

En doğru fotoğrafçıyı seçin. Karar vermeden önce fotoğrafçının yaptığı işleri araştırın, sosyal medyada gözlemleyin ve mutlaka yüz yüze tanışın. Eğer enerjiniz tutmazsa maalesef en iyi bir fotoğrafçı dahi gelse başarısız fotoğraflarla karşılaşabilirsiniz.

Herkesi mutlu etmeye çalışmayın çünkü bu sizin geceniz ve konuklarınızın sizi mutlu etmesi gerekir, sizin onları değil. Tabii ki davetlileri de düşünün ama öncelik hep sizin olsun.