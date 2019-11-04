Yeni trendleri öğreniciler yerinde incelediler

SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı ve Grafik Tasarım Programı 2'nci sınıf öğrencileri "2021 İlkbahar/Yaz Kumaş Trendleri" etkinliğine katılarak yeni trendleri yerinde gördü.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı ve Grafik Tasarım Programı 2'nci sınıf öğrencileri İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) ve WGSN'nin İstanbul Ritz Carlton Otel'de düzenlenen, "2021 İlkbahar/Yaz Kumaş Trendleri" etkinliğine katıldı.



Öğrenciler etkinlik kapsamında sürdürülebilir, ekolojik boya ve baskıların yer aldığı çizgili ve ekose desenlerin doğal renk tonlarıyla buluştuğu, keten, organze, krep, ipek ve sentetik kumaşların, okyanus ve mermer desenlerin, dijital baskıların, modüler ve patchwork uygulamaların öne çıktığı 2021 ilkbahar ve yaz kumaş trendleri hakkında bilgi edindiler. Etkinlikte öğrencilere, Öğretim GörevlisiPınar Çınar, Öğretim Görevlisi Fatma Vahapoğlu Çete, Öğretim Görevlisi Zehra Vahapoğlu ve Öğretim Görevlisi Nadiye Kınalı da eşlik etti. Program İstanbul Dolmabahçe Sarayı'na gerçekleştirilen gezi ile son bulurken, öğrenciler etkinlikten büyük fayda gördüklerini ifade etti. - SAKARYA