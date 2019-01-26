Son Dakika Haberleri: Yeni Turizmciler Osmek'te Yetişiyor

Yeni Turizmciler Osmek'te Yetişiyor

34 dakika önce

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesindeki resepsiyon ve rezervasyon görevlisi kursu, turizm sektöründe çalışmak isteyen genç girişimcilere destek veriyor.

Yeni Turizmciler Osmek'te Yetişiyor, System.String[]
Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesindeki resepsiyon ve rezervasyon görevlisi kursu, turizm sektöründe çalışmak isteyen genç girişimcilere destek veriyor.

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. 54 farklı branşta hizmet veren OSMEK, bünyesinde son olarak açılan resepsiyon ve rezervasyon görevlisi kursu ile otellerin kalifiyeli personel açığını kapatmaya destek oluyor. Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kursta kursiyerlere mesleki İngilizcenin yanı sıra turizm sektörünün incelikleri anlatılıyor.

Toplumun her kesiminden ilgi gören kursun oldukça verimli geçtiğini belirten eğitmen Ersin Akgöz, "Kursiyerlerimiz 344 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamladıkları takdirde sahil ve şehir otellerinde istihdam edinerek, tecrübe kazanıyorlar. Aynı zamanda öğrenmek ile birlikte sosyalleşme imkanı bulan kursiyerlerimiz için kursumuz terapi niteliği de taşıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

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