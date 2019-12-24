Yeni Türk Lirası banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeni Türk Lirası banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Son Dakika Ekonomi

Yeni Türk Lirası banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları değiştirmek için son günün 31 Aralık 2019 olduğunu duyurdu.

Yeni Türk Lirası banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları değiştirmek için son günün 31 Aralık 2019 olduğunu duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşların, bu banknotları 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan

değerlerle değiştirebileceği belirtildi.

1970'lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paranın alım gücünün düşmesinin, sık sık üst değerlerde banknotların piyasaya sürülmesine neden olduğu aktarılan açıklamada, "Öyle ki dünyadaki en büyük

kupürlü banknot olan 20 milyon Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar,

ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun

oluşturuyordu." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu nedenle 2005'te Merkez Bankası'nın bir para reformu gerçekleştirdiği, para reformunun ilk aşamasında 1 Ocak 2005'te paradan 6 sıfır kaldırıldığı, Yeni Türk Lirası banknotlar ve yeni kuruşların kullanılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Para reformunun ikinci ve son adımında ise banknottan "Yeni" kelimesinin kaldırılarak "Türk Lirası"na, paranın asli ve geleneksel adına dönüş yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden 'Türk lirası' ve 'kuruş' adını alan banknot

ve madeni paralarımız, 1 Ocak 2009'da yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile hayatımıza girdi. Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık 2019'da doluyor. 2019 yılı aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. 31 Aralık 2019'dan sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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