Son Dakika Haberleri: Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu
Son Dakika Genel Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu

Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu

1 saat önce

Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 12. doğum gününde, 40. sanat yıllarını kutlayan Yeni Türkü grubunu Mersinlilerle buluşturduMERSİN – Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 12. doğum gününde, 40. sanat yıllarını kutlayan Yeni Türkü grubunu Mersinlilerle buluşturdu.

Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 12. doğum gününde, 40. sanat yıllarını kutlayan Yeni Türkü grubunu Mersinlilerle buluşturdu

MERSİN – Forum Mersin Alışveriş Merkezi, 12. doğum gününde, 40. sanat yıllarını kutlayan Yeni Türkü grubunu Mersinlilerle buluşturdu. 40 yıla sığdırdıkları en sevilen şarkılarını Mersinliler için söyleyen ve izleyenleri coşturan Yeni Türkü, sahnede pasta da kesti.

Forum Mersin, 12. doğum gününü Yeni Türkü ile kutladı. Alışveriş Merkezinin yan tarafındaki alanda gerçekleştirilen konsere, Mersinlilerin ilgisi yoğun oldu. Alanı dolduran Mersinliler, Yeni Türkü sahneye çıktığı andan itibaren alkışlar ve ıslıklarla tezahürat yaparken, cep telefonlarıyla görüntü almak için de birbirleriyle yarıştı.

Konserin başında sahneye getirilen ve bir tarafında 12, diğer tarafında 40 yazan doğum günü pastasını Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu ile Forum Mersin Müdürü Ezgi Çubukçu, alışveriş merkezinin yönetiminde yer alanlarla birlikte kesti. Ezgi Çubukçu, yaptığı konuşmada, 12 yıldır biriktirdikleri anılara bir yenisini daha ekleyeceklerini belirterek, "Biz de tıpkı bir orkestra gibi 12 yıldır her gün bu alışveriş merkezini sizlere eksiksiz en iyi şekilde açabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ne güzel bir buluşma bu Mersin" diyerek konsere başlayan Derya Köroğlu ve ekibi, şarkılarını Mersinliler için seslendirdi. Mersinliler, en sevilen şarkılarından biri olan 'Maskeli Balo' ile konsere başlayan 64 yaşındaki solist Derya Köroğlu'nun sahne performansı hayran kaldılar. İzleyiciler, grubun tüm şarkılarına eşlik ederken, konser boyunca cep telefonlarıyla fotoğraf çekip, görüntü aldılar.

Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu

Yeni Türkü, Mersin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çıplak fotoğraflarıyla ülkede gündem olan Katie Hill'in bacak arasındaki Nazi dövmesi dikkat çekti
Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti Norveç'te PKK yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin otomobiline saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 03:17:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Türkü Mersinlileri coşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]