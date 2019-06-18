Son Dakika Haberleri: Yeni Türkü sosyal sorumluluk projesine destek için sahnedeydi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Yeni Türkü sosyal sorumluluk projesine destek için sahnedeydi

32 dakika önce

– YENİ Türkü grubu, özel gereksinimli bireylerden oluşan Lefkoşa Türk Belediyesi Ritmo'rkestra yararına Kuzey Kıbrıs'ta konser verdi.

Yeni Türkü sosyal sorumluluk projesine destek için sahnedeydi, System.String[]
– YENİ Türkü grubu, özel gereksinimli bireylerden oluşan Lefkoşa Türk Belediyesi Ritmo'rkestra yararına Kuzey Kıbrıs'ta konser verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell'in (KKTCELL) iletişim sponsorluğunda özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritmo'rkestra yararına etkinlik düzenlendi. Yeni Türkü'nün konser verdiği akşama yoğun ilgi oldu. Müzikseverler hem Yeni Türkü'nün şarkılarına eşlik etti hem de sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Konserden önce müşterilerine kampanya düzenleyen KKTCELL, Yeni Türkü'yü dinleme ve tanışma fırsatı sundu. Kampanyayı kazanan 3 şanslı kişi grubun solisti Derya Köroğlu ile tanışıp fotoğraf çektirme fırsatı elde etti.


- Lefkoşa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:17 Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yeni Türkü, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris Havacılık Fuarı'nda milli savaş uçağı rüzgarı esti Hülya Avşar, banyo sonrası pozuyla takipçilerini mest etti Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Türkü sosyal sorumluluk projesine destek için sahnedeydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]