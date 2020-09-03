Yeni ulusal meslek standardı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Otomobil Prototipçisi (Seviye 4) meslek standardında da güncellemeye gidildi.

Buna göre, Dokuma Kumaş Tasarımcısı (Seviye 6) ulusal meslek standartları belirlendi.

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