Yeni Umurbey Ortaokulu Binasının Temeli Atıldı
46 dakika önce
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında hizmete girmesi hedeflenen Yeni Umurbey Ortaokulu Binasının temeli atıldı.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında hizmete girmesi hedeflenen Yeni Umurbey
Ortaokulu Binasının temeli atıldı. Çanakkale Valiliği
, Lapseki
Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Umurbey Belediyesi işbirliğinde yapılacak yeni Umurbey Ortaokulu Binasının temeli bugün atıldı.
Temel atma çalışmasını yerinde takip eden Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Yeni Umurbey Ortaokulu Binasının yapım sürecine ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
5 milyon 297 bin TL'ye mal olacak yeni Umurbey Ortaokulu Binasının 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında hizmete girmesi hedefleniyor.
3230 metrekare kapalı alana sahip olacak okulda 13 dersliğin yanı sıra 2 de laboratuvar yer alacak. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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