Yeni üniversitede öğrencilere ilk dersi Numan Kurtulmuş verdi - Son Dakika

Yeni üniversitede öğrencilere ilk dersi Numan Kurtulmuş verdi

KOCAELİ - Kocaeli'de yeni kurulan bir üniversitenin açılışına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, kampüs bahçesindeki öğrencilere ilk derslerini anlattı.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yeni eğitim hayatına başlayan özel bir üniversitenin açılış törenine katılarak öğrencilerin ilk ders anlatımını gerçekleştirdi. Törene Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il ve ilçe protokolü, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Törende öğrencilerin ilk dersini kürsüye çıkarak anlatan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İslam Medeniyeti'nin özelliklerinden bahsetti.

Medeniyetlerinin yükselmesi ve düşmesinin temel sebebinin toplumların yükselişinin arkasındaki değerlere sıkı sıkıya sarılmakla ilgili olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bunun yolunu da gösterecek olan ilim, hikmet ve irfandır. Adaletin mülkün temeli olması, Dünya'nın insanlara emanet olarak verilmesi, bütün insanların yaradılışta eşit, Müslümanların da dinde kardeş olduğu, insanların özgür seçimleriyle hayatını gerçekleştirme hakkına sahip olduğu, Dünya'nın nimetlerine ulaşımda da tüm insanların eşit ortak olduğu ve eğitim, kültür, sanat, bilim, felsefe ve teknolojide sürekli ileriye gitmeyi emreden bir düşünce açısına sahip olmamız gerektiğini, size garanti ediyorum bu 6 maddeyi hangi medeniyet güçlü bir şekilde yerine getirirse Dünya'nın en büyük medeniyetlerinden oluyor. İnsanlık tarihinin özetidir bu söylediğim" dedi.

Kurtulmuş sözlerinin devamında, "Bunlardan bir yada bir kaçına sahip olmayanın aksamaya başladığını ve aksamaya başladıktan sonra o koskoca merkezlerin tek tek yıkıldığını görüyoruz. Tabi ki bu arada bir takım dış saldırılar, bir takım dış etkenlerin olmadığını da söylemiyorum. Ama nihayetinde şunu biliyoruz. İnsan topluluklarını ayakta tutan kendi iç dinamizmidir. İnsan toplulukları bunları kendi iç dinamizmiyle gerçekleştirirse zaten dışardan ne saldırı gelirse gelsin onların hepsini göğüslemesini başarır. Dünya tarihinde bütün topluluklar bu saydığım 6 hususa dikkat ettikleri oranda yükselmişler, güçlenmişler, büyük medeniyetler kurmuşlar, o medeniyetlerin izleri bugün hala insanlığa ışık tutuyor" diye konuştu.