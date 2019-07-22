Son Dakika Haberleri: Yeni ürün yaş fındık tezgaha indi
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Yeni ürün yaş fındık tezgaha indi

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında kilosu 10 TL'den satışa sunulan dış kabuğundan ayrılmamış yeni ürün fındık adeta kapışılıyor.

Yeni ürün yaş fındık tezgaha indi, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında kilosu 10 TL'den satışa sunulan dış kabuğundan ayrılmamış yeni ürün fındık adeta kapışılıyor.

Fındık satıcısı Ali Baş, Sakarya'dan getirdiği yeni ürün yaş fındığın kilosunu geçen yılki fiyat olan 10 TL' den satışa sunduklarını söyledi.

Ucuz olması nedeniyle yaş fındığın kısa sürede tükendiğini belirten Baş," Kabuklu yer fıstığı bile 25 TL'ye çıkarken, yeni ürün kabuklu fındığı 10 TL, gibi makul bir fiyattan satmamız halkın tercih sebebi oluyor" dedi. - KÜTAHYA
Hisarcık, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
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