Yeni Usb-C Protokolü Cihazınızı Hatalı Şarj Cihazlarından Koruyabilir

Yeni USB-C Protokolü Hatalı Şarj Cihazlarının Zarar Vermesine Engel Olabilir Yeni USB-C Protokolü Cihazınızı Hatalı Şarjdan Koruyabilir.

Yeni USB-C Protokolü Hatalı Şarj Cihazlarının Zarar Vermesine Engel Olabilir





Yeni USB-C Protokolü Cihazınızı Hatalı Şarjdan Koruyabilir.



Uyumsuz şarj cihazları ve kötü amaçlı yazılım saldırıları nedeniyle cihazları hasardan korumak için, USB standartlarına yönelik değişiklikleri destekleyen ve destekleyen kuruluş olan USB Uygulama Forumu (USB-IF); USB-C bağlantıları için bir kimlik doğrulama programı başlattı.



Program, cihaz üreticilerini USB-C bağlantılarını doğrulamak için isteğe bağlı şifreleme tabanlı bir protokol uygulamaya davet ediyor. Protokol, ana cihazın (telefonunuz veya dizüstü bilgisayarınız gibi), bağlantı yapıldığı anda bir USB cihazını, USB kablosunu veya USB şarj cihazını doğrulamasını ve onaylamasını sağlar. Ayrıca bağlı cihazın sertifikalarını ve yeteneklerini de (harici bir sabit disk gibi) tanıyabilir.



Yeni USB-C Protokolü, şifreleme kimlik doğrulaması için 128 bit güvenlik teknolojisi kullanıyor ve USB Type-C şarj cihazlarını, cihazları, kabloları ve güç kaynaklarını kapsıyor. Ayrıca USB-IF kuruluşu yeni protokol için Sertifika Otoritesi Digicert ile anlaştı. Bu nedenle yakın dönemde satın aldığımız USB-C cihazlarında Digicert sertifikasını görebiliriz.



Bu isteğe bağlı bir protokol olduğu için donanım üreticilerinin uygulayacağına dair hiçbir garanti yoktur; ancak müşterileri hatalı şarj cihazlarından ve diğer ürünlerden gelebilecek olası hasarlardan korumak için bunu yapacaklarını tahmin etmek zor değil.



TNW

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