Son Dakika Haberleri: Yeni Uygulama ile Öğrenciler Sınava Öğretmensiz Girdi

Yeni Uygulama ile Öğrenciler Sınava Öğretmensiz Girdi

1 saat önce

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bu yıl ilk defa uygulanan 'Öğretmen SİZ'siniz' projesi kapsamında, ortaokul öğrencileri başlarında öğretmen olmadan 1'inci dönemin son yazılı sınavına girdi.

Yeni Uygulama ile Öğrenciler Sınava Öğretmensiz Girdi, System.String[]
AMASYA'nın Suluova ilçesinde bu yıl ilk defa uygulanan 'Öğretmen SİZ'siniz' projesi kapsamında, ortaokul öğrencileri başlarında öğretmen olmadan 1'inci dönemin son yazılı sınavına girdi.

Suluova ilçesinde bu yıl ilk defa hayata geçirilen 'Öğretmen SİZ'siniz' projesi kapsamında, Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu ve Şeker Ortaokulu öğrencileri başlarında öğretmenleri olmadan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1'inci Dönem'inin son yazılı sınavına girdi. Temel değerler kapsamında dürüstlük, adalet ve sorumluluk ilkelerini öğrencilere aşılamak amacıyla projenin hayata geçirildiğini belirten Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Pilot olarak 2 okulumuzdaki 6 sınıfta, toplam 180 öğrenci ile uygulanan projenin öğrencilerimizin öz güven gelişimi ve samimiyet duygularına büyük katkı sağlayacağı gibi, aynı zamanda öğrencilerimizi bu güveni sarsmamak için daha dikkatli olmaya ve daha fazla ders çalışmaya iteceğine inanıyoruz" dedi.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:08 Kaynak: DHA

Suluova, Amasya, Güncel
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