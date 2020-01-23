Yeni uzlaştırmacılar belgelerini aldılar - Son Dakika

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği (ES-UZ-DER) ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliği ile yapılan uzlaştırmacı sertifika eğitimi tamamlandı.



Üniversite tarafından hazırlanan sertifikalar düzenlenen tören ile eğitimi tamamlayan uzlaştırmacı adaylarına verildi. Törene EZ-UZ-DER Başkanı Muharrem Akaydın, Başkan Yardımcıları Seven Özkılıç, Ahmet Süzer, Hüseyin Turhan Yönetim Kurulu üyesi Ebru Kahraman ve uzlaştırmacılar katıldı.



Törende Konuşan Dernek Başkanı Muharrem Akaydın, uzlaştırmacılığın bir gönül işi olduğu bu vesile ile de işlerini severek yapıp verilen dosya üzerindeki görevleri yaparken ceza hukukunun yanında iletişim, psikoloji ve sosyal yönü olan uzlaşma müessesesinin gelişmesi toplumda karşılığını bulması yönünden özverili bir çalışma gerektiğini belirtti. Akaydın, "Bu anlamda da "Suçluyu kazırsanız altından insan çıkar. Bir tuhaftır ceza hukukunda uzlaştırmacılık. Ayıplamayacaksınız, kızmayacaksınız, ağlamayacaksınız da. Bunlar olmaz mı? olur. Ama hep içinizde olmalı. Bakışlarınızda kaçak bulunmasın. Karşınızdaki suçlunun gözlerinin içine bakın, dostça. Orda derdini dökmek isteyen insanı göreceksiniz. Bundan sonrası kolaylaşır. "İnsan, insanın zehrini alır" derler, halk dilinde. Uzlaştırmacılığın yarısı budur. Uzlaşmanın ceza hukukunda alternatif bir çözüm olduğu mahkemelerin iş yükünü azaltan samimi dostça taraflar arasındaki husumete çözüm bulan bir anlayıştır. Dolayısıyla da Türkiye genelinde 2019 yılı için uzlaşma sağlanan dosya sayısı itibariyle yüzde 84' lük bir başarı elde edilmiştir" dedi. - ESKİŞEHİR