Yeni validen kurum amirlerine ilk talimat: "Hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak" - Son Dakika

Yeni validen kurum amirlerine ilk talimat: "Hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak"

Son Valiler Kararnamesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığından Erzincan'a Vali olarak atanan Mehmet Makas, kentte düzenlenen 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kamu, kurum ve kuruluş amirlerine ilk talimatını verdi.

Son Valiler Kararnamesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığından Erzincan'a Vali olarak atanan Mehmet Makas, kentte düzenlenen 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kamu, kurum ve kuruluş amirlerine ilk talimatını verdi. Vali Makas, "Hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak. İşin ehli olmayana o işi verip yapılmış olsun diye yürüyeceksek, devletin, milletin parasını harcamamızın hiçbir hükmü yok" dedi.

Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süre düzenlenemeyen katılımcının çok olduğu toplantılara Erzincan'da start verildi. Erzincan'da Vali Mehmet Makas başkanlığında 2020 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen Salonunda düzenlenen toplantı öncesinde korona virüs tedbirlerine titizlikle dikkat edildi. Ateşleri ölçülerek içeri alınan kamu, kurum ve kuruluş amirleri salonda sosyal mesafe kurallarına göre oturma planını uyguladı.


2020 yılı üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Toplantıda kurum amirlerine ilk talimatını veren Vali Makas, şöyle konuştu:


"Ben şunu belirteyim arkadaşlar. Yerini belirtmeyeceğim. Bakın biz bir önceki hafta sonu birkaç inşaat gezdik. İnşaatlarla ilgili benim burada çalıştığım kontrolör arkadaşlar var. Refahiye Belediye Başkanımızla çalıştım. Milim milim bakarım. Yere döşenen bir karoyu kimse kusura bakmasın. Müteahhitler baş tacı, bu memleketin gerçekleri, işini dürüst yapan insanların önünü açacağız ama hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak. Bitti bir işe baktı emin olduysa olur verecek. Buna dikkat edeceğiz. İşin ehli olmayana o işi verip yapılmış olsun diye yürüyeceksek, devletin, milletin parasını harcamamızın hiçbir hükmü yok. Ben özellikle istirham ediyorum. Belediye Başkanlarımızdan da, kontrolörlük hizmeti veren tüm kurumlarımızdan da lütfen işinize sahip çıkın. İşinize sahip çıkın arkadaşlar. Karo döşenmiş hiçbir çizgi birbirini tutmuyor. Parke döşemiş daha işi teslim almadan kışa geçmiş. Beton dökmeye başlamış. Bu milletin parasıdır yazıktır, günahtır. Bu noktada kesinlikle işinize sahip çıkın. Gezdiğimiz noktada bizde gerekeni yaparız. Bunu hep beraber yürümek adına diyorum. Erzincan halkımız her şeyin iyisine layıktır. Bunu masa başında değil sahada, sözleşmelerimizde belli müteahhit kısmının bulunduracağı şantiye şefliği hizmeti var. Bizim kontrol kısmının şefliği belirli alanları var. Herkes sahada olsun, gereğini yapsın. Müteahhidin istediği gibi at koşturacağı bir zemin bırakmayacağız işini layıkıyla yapan başımızın tacı onda kesinlikle yanlış algı olmasın tenzih ederim. Ama işimizi düzgün yapacağız. Kontrol edeceksiniz."


Vali Makas'ın konuşmasının ardından kurumlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

Koronavirüs, Zeytinburnu, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni validen kurum amirlerine ilk talimat: 'Hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı 20:22 Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
18:20
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:47:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni validen kurum amirlerine ilk talimat: "Hiçbir kontrolör müteahhidin emrinde çalışmayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]