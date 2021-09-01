Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı - Son Dakika
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Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı

01.09.2021 10:45
Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı

Yeni VALORANT haritasından ilk görsel geldi!

En son yayınlanan VALORANT haritası Breeze'in oyuncuların kullanımına sunulmasının ardından geçen yaklaşık 5 aylık sürenin sonunda oyuna yeni eklenecek olan harita şekillenmeye başladı.

Geçtiğimiz dönemde de sık sık isabetli tahmin ve sızıntı bilgi paylaşan "Mike - Valorant Leaks & Info" tarafından atılan Tweet'ler, bizlere yeni haritanın yaklaştığını gösterdi. İlk olarak 14 Ağustos Cumartesi günü yeni haritanın kod adının Canyon olduğunu dile getiren Mike, yeni Tweet'inde net bilgiler ve görsellere de yer verdi.

31 Ağustos'taki Tweet'inde de 24 Ağustos Salı gününde paylaştığı gibi yeni VALORANT haritasının adının Fracture(Kırık) olduğunu tekrarlarken, yeni bir fragmanın gelecek hafta geleceğini belirtti. Paylaşılan Tweet'te ayrıca bir görsel de yer aldı. Bir reaktörü gördüğümüz görsel bir patlamanın öncesini andırıyor.

Tweet'in atılmasından kısa süre sonra ilginç bir gelişme de yaşandı. Haberimize konu olan Tweet ilk olarak oyunun resmi hesabı tarafından beğenildi. Kısa süre sonra bu beğeni geri çekildi. Attığı Tweet'lerin ardından takipçileri tarafından gelen tepkilerden sonra ise Mike şu açıklamayı yaptı:

"Riot'tan nefret etmiyorum, hala oradaki herkesi seviyorum. Pek çok insan bana onlardan nefret ettiğimi falan söylüyor ama tam tersi, bunun yayınlanmamış içerikleri kazara sevdikleri başka bir durumu önlemek için olduğunu varsayıyorum."

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PC oyunları, Valorant, Harita, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni VALORANT haritasının adı belli oldu! Ayrıca bir görsel de sızdı - Son Dakika
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