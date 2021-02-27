'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' bu yıl ekranda! - Son Dakika

'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' bu yıl ekranda!

27.02.2021 07:32
'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' bu yıl ekranda!, System.String[]

Arter'in geçen yıl İstanbul'a kazandırdığı 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' bu yıl 26-28 Şubat tarihleri arasında pandemi nedeniyle çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Arter'in geçen yıl İstanbul'a kazandırdığı 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' bu yıl 26- 28 Şubat tarihleri arasında pandemi nedeniyle çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Festivalin sanat yönetmenliğini, Berlin'in deneysel sanat sahnesinin önde gelen figürlerinden Klangspuren Schwaz Tirol, MaerzMusik/ Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü üstlenen Matthias Osterwold yapıyor. Festivalin üç güne yayılan programı, 'yeni müzik'e dair zengin bir içerik sunuyor. Yeni müzik, 'Seslerin yalnızca etkili bir şekilde kayda alınmasına değil, alışılmış sınırların dışında sesler yaratılmasına da alan açan, pek çok farklı kaynaktan beslenen bir müzik kavramı' olarak tanımlanıyor. Festivalin ilk günü, yeni müziğin dünyada ve Türkiye'de gelişimine, kavramsal temellerine ve müzik türü olarak evrimine odaklanıyor. İkinci günüyse farklı kuşaklardan bestecilerin yaratım süreçlerine odaklanarak yeni müziğin geleneği ve geleceği üzerine iki çevrimiçi panel olacak. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'nin son günündeyse katılımcıların yeni müziğin üretim sürecini deneyimleyebileceği çevrimiçi panel ve atölyelere yer verilecek.

'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' bu yıl ekranda!

Müzik Festivali, İstanbul, 28 Şubat, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali' bu yıl ekranda! - Son Dakika Magazin


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