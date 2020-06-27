Yeni ve eski CSO binaları "kültür kampüsü" haline gelecek - Son Dakika

Yeni ve eski CSO binaları "kültür kampüsü" haline gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni ve eski CSO binası ile orayı kültür kampüsü haline getiriyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni ve eski CSO binası ile orayı kültür kampüsü haline getiriyoruz. Eski CSO binasını da hemen restorasyona tabi kılacağız." dedi.

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Ersoy, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yapımı süren yeni binasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kültür sanat sezonun 1 Eylül'de başlayacağını belirten Ersoy, kültür sanat faaliyetlerini yürüten tiyatro, sinema, konser faaliyetlerini yürüten kurumların 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Ersoy, "Bu konuda genelge yayımlandı. Belli fiziki mesafelere dikkat edilerek hizmete girecekler. Açık havada hizmet verenler belki daha hızlı hizmete girecekler, açık havada virüs açısından tehlike daha az." diye konuştu.

"Ben düzenli olarak denetliyorum"

Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından CSO'nun yeni binasının 28 yıllık bir hikayesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine göreve geldiğinde bu binanın tamamlanması yönünde talimat verdiğini aktaran Ersoy, düzenli olarak denetlediği inşaat çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İnşaatta sona geldik denebilir. Ben düzenli olarak denetliyorum. Devamlı çalışan sayısı da artıyor. Temmuz ayı sonuna kadar bizim ilgili Genel Müdürlüklerimiz oraya taşınacak. CSO, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bölümleri oraya taşınıyor. Genel Müdürlük kısmını bitiriyoruz ve Genel Müdürlükleri içeri alıyoruz. Binanın bitişini onların gözetiminde yapalım istiyoruz. Bina farklı konsepte işletilmesi gereken bir bina. Sadece bina açmıyorsunuz, konsepti ile açıyorsunuz. Bunun yöneticilerinden tutun, konsepti geliştirecek, farklı seviyede insanlardan oluşması gerekiyor. Onlarla ilgili yönetmelik değişikliklerini tamamlamak üzereyiz. Ama inşaat olarak baktığımızda Genel Müdürlüklerimizi kampüse taşıyacağız. Orada A, B ve C blokları var. Ortadaki blok hariç diğer blokları taşıma işlemini tamamlayacağız. 29 Ekim'de ilk konserimizi CSO olarak vereceğiz."

Yeni orkestra binasının çok geniş bir bahçesi bulunduğunu anlatan Ersoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yeni ve eski CSO binası ile orayı kültür kampüsü haline getiriyoruz. Eski CSO binasını da hemen restorasyona tabi kılacağız. Güzel sanatlar aktiviteleri açısından en değerli merkezlerinden biri haline gelecek. Bahçedeki kafeteryalar, restoranlar, sergi salonları olacak. Sadece CSO dinlemeye gitmeyeceksiniz. Öğrencilere de eğitimler verilecek. Belli salonlar belli günlerde üniversitelerin kullanımına açılacak. Hafta içi, hafta sonu düzenli aktivitelerin olduğu kültür adası şeklinde düzenliyoruz. Allah'ın izniyle CSO'nun yeni binasını 29 Ekim'de verilecek konseriyle hizmete alacağız."

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:35 Kaynak: AA

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