Yeni ve modern Hasankeyf'te sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak olan Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında çalışmalarda sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak olan Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında çalışmalarda sona gelindi. Yeniden yerleşim için bugüne kadar yarım milyar liralık ödenek aktarıldı.



GAP'ın vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında Dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES, yılda ortalama 4.12 milyar kWh enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde yaklaşık 12,3 milyar TL yatırım maliyetine sahip bu devasa projenin, 5 yılda ise bu maliyeti karşılayacak potansiyeli bulunuyor.



Konut ve iş yerleri hak sahiplerine dağıtıldı



Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerindeki konutların inşası tamamlandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Tamamlanan 710 konut hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca yapımı tamamlanan ticaret merkezinde 98 iş yerinin anahtarını da hak sahiplerine dağıttık" dedi.



Proje ile Hasankeyf'in Türkiye'nin gözde ilçelerinden birisi olmasını hedeflediklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, Kaymakamlık, Belediye hizmet binası, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.



Bölge mimarisine uygun yatay mimari



Yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğini de belirten Pakdemirli, "Yatay mimarinin uygulandığı alanda Hasankeyfliler 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek" açıklamasını yaptı.



Yarım milyar liralık ödenek aktarıldı



Tarihe de sahip çıkılarak Yeni Hasankeyf'te tarihi eserlerin sergileneceği kültürel ve eğitim alanı oluşturulduğun altını çizen Bakan Pakdemirli, "İnşaatı tamamlanarak Kültür Bakanlığına teslim edilen alan, yörenin tarihi ve kültürel geçmişinin sergileneceği büyük turizm alanı olarak planlandı. Alana başta Zeynel Bey Türbesi olmak üzere birçok tarihi eser taşınarak, ziyaretçilerin hizmetine sunuldu" dedi



Bakan Pakdemirli, bugüne kadar yaklaşık 500 milyon yani yaklaşık yarım milyar liralık yeniden yerleşim ödeneğinin de TOKİ Başkanlığına aktarıldığını sözlerine ekledi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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