Son Dakika Haberleri: Yeni vergi düzenlemeleri adil ve etkin mi?
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Yeni vergi düzenlemeleri adil ve etkin mi?

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni Ekonomi Programını” açıkladığı sunumunda, “az kazanandan az vergi alınmasının önünü açacak vergi reformu adımlarını atmaya başlıyoruz” dedi. Ancak yeni vergi düzenlemelerine bakıldığında önemli değişikliklerin olmadığı görülüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programını" açıkladığı sunumunda, vergi sisteminde de düzenlemelere gideceklerini söyledi ve "az kazanandan az vergi alınmasının önünü açacak vergi reformu adımlarını atmaya başlıyoruz" dedi.


Bu açıklamanın ardından vergi sisteminde köklü bir değişikliğe gidileceği beklentisi oluştu. Türkiye'de mevcut vergi sisteminin adil ve etkin olmadığı bilinen bir gerçektir.

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Berat Albayrak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:28 
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