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Son Dakika Ekonomi Yeni vergi düzenlemesi çarşamba komisyonda

Yeni vergi düzenlemesi çarşamba komisyonda

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışmalarına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Yeni vergi düzenlemesi çarşamba komisyonda, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışmalarına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Çarşamba, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:22 
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