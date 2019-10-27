Yeni vergi düzenlemesi çarşamba komisyonda
1 saat önce
TBMM Genel Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışmalarına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak.
TBMM Genel Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çalışmalarına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:22
Keşmir 'Kara Gün'ü anıyor! El Salvador Devlet Başkanı'nın "cinayetsiz gün" sevinci Metal sektörüyle ilgili bölümü seçen öğrencilere yılda 2 bin 900 lira burs verilecek 28 Ekim'de yeniay Akrep burcunda! İşte yeniayın burçlara etkisi