Yeni vergi düzenlemesi kuruyemiş sektöründe yeni bir dönemi başlatacak - Son Dakika

Yeni vergi düzenlemesi kuruyemiş sektöründe yeni bir dönemi başlatacak

Özellikle ayçekirdeğindeki vergi düzenlemesinin yeni bir dönemin kapısını açacağını söyleyen Peyman CEO'su Kaan Baral, dünyanın önde gelen kuruyemiş ve kuru meyve üreticisi Türkiye'nin ayçekirdeğinde de rekabette öne çıkarak, katma değer üretebileceğini söyledi.

Yeni vergi düzenlemesi kuruyemiş sektöründe yeni bir dönemi başlatacak, System.String[]

Özellikle ayçekirdeğindeki vergi düzenlemesinin yeni bir dönemin kapısını açacağını söyleyen Peyman CEO'su Kaan Baral, dünyanın önde gelen kuruyemiş ve kuru meyve üreticisi Türkiye'nin ayçekirdeğinde de rekabette öne çıkarak, katma değer üretebileceğini söyledi.

İthalatta Yeni Vergi Düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemede çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacak 115 ürünün arasında ceviz ve ayçekirdeği de yer alıyor. Türk kuruyemişinde önde gelen markalardan olan ve 50 ülkeye kuruyemiş ihraç eden Peyman'ın CEO'su Kaan Baral yeni düzenlemeyi değerlendirerek, kuruyemişin ürettiği katma değere yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeni düzenlemeyle Türk kuruyemiş sektörüne ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer üreteceğine işaret eden Kaan Baral, "Ayçekirdeğinde yapılan yeni düzenleme, sektörümüz için yeni bir dönem diyebiliriz. Özellikle siyah çekirdekteki fiyat istikrarsızlığı, çiftçimizi ve üretici firmalarımızı zor durumda bırakıyordu. Bu düzenlemeyle çiftçimiz ve üreticimizle birlikte, tüketici de piyasada daha istikrarlı ve uygun bir fiyatlandırma ile karşılaşacak. Ülkemize kayıt dışı yollardan giren ayçekirdeğinin vergi düzenine dahil edilmesi sağlanacak, çiftçi, sanayici ve tüketici korunacak. Denetimsiz olarak ülkemize getirilen ürünlerin, sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmesinden kaynaklı, insan sağlığını tehdit eden unsurlar da ortadan kalkacak" dedi.

"Siyah çekirdekte Çin ile rekabet gücüne sahibiz"

Özellikle çerezlik ayçiçeğindeki yeni düzenlemenin Türkiye'yi global pazarlarla rekabette bir adım öne çıkaracağını aktaran Baral, "Dünyanın sayılı kuruyemiş ve kuru meyve üreticisi konumunda olan ülkemizin ayçekirdeğinde de global pazarlarla rekabet etme gücü var. Siyah çekirdek tohumu, beyaz ayçekirdeğine göre iki, iki buçuk kat daha verimli ve daha çok siyah çekirdek üretimine teşvik edecek karlılıkta bir ürün. Çiftçinin emeğine katma değer kazandıracak bir ürün olduğu için, ülkemiz bu alanda dünyada sözü geçen bir konuma gelebilir. Dünyada siyah ayçekirdeğinin ana üssü Çin. Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte, Çin'in tekelinde bulunan siyah çekirdek pazarında kalite ve fiyat açısından Çin ile rekabet etme şansımız artacak" şeklinde konuştu.

Türk kuruyemiş sektöründe Turquality sertifikasına sahip 'tek ambalajlı kuruyemiş markası' olarak inovatif ürünlerini kendi markalarıyla yaklaşık 50 ülkede tüketicilerle buluşturduklarını belirten Baral, "Peyman olarak uluslararası pazarlarda kaliteli ve katma değerli ürünlerimizle markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Ülkemizin kuruyemiş ve kuru meyve sektöründeki konumunu güçlendirecek yeni vergi düzenlemesi bizi de yapacağımız yatırımlar açısından destekleyecektir" dedi. - İSTANBUL

Bora Füzesi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni vergi düzenlemesi kuruyemiş sektöründe yeni bir dönemi başlatacak - Son Dakika Ekonomi
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