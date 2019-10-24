Yeni vergi düzenlemesi Meclis'te

AK Parti milletvekilleri, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Muş, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren ve yeni vergi maddelerinin ihdas edileceği 45 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Teklifle, "Dijital Hizmet Vergisi" ismi altında yeni bir vergi ihdasını önerdiklerini belirten Muş, bu konuda belli koşullar aradıklarını söyledi.

Dijital alana ilişkin dünya genelinde 750 milyon avro, Türkiye'de ise 20 milyon liradan fazla hasılat elde edildiğini dile getiren Muş, Dijital Hizmet Vergisi'nin her türlü reklam gelirleri, içerik satışları ile mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7,5 oranında belirlendiğini aktardı.

Teklifin kanunlaşması halinde dünyada pek çok ülkede uygulaması bulunan Konaklama Vergisi'nin ihdas edileceğini açıklayan Muş, "Konaklama Vergisi'nin oranı hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak. 2020 için yüzde 1 oranında, 2021 ve sonrası için yüzde 2 oranında uygulanacak. 2020'nin nisan ayı başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecek. Belli başlı yerler, kamu misafirhaneleri, öğrenciler ile diplomatların kaldığı yerler istisna olacak." dedi.

"Gelir Vergisi üst dilimi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak"

Kamuoyunda Gelir Vergisi ile alakalı bazı şeylerin yazılıp çizildiğine dikkati çeken Muş, "Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin lira ve yukarısında kazanç elde edenler yüzde 40 oranında Gelir Vergisi verecekler." diye konuştu.

Spor hakemlerinin elde ettikleri kazançların, Gelir Vergisi'nden istisna olduğunu hatırlatan Muş, söz konusu istisnanın kaldırılacağını bildirdi.

Muş, lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat oranının yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacağını dile getirdi.

Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarını 500 bin lirayla sınırlı tutmayı teklif ettiklerini belirten Muş, 500 bin lira gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına, kazançlarını beyan etme ve beyanname verme imkanı getireceklerini söyledi.

Değerli Konut Vergisi

Kanun teklifiyle "Değerli Konut Vergisi" isminde yeni bir vergi ihdas edileceğini açıklayan Muş, "Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler." dedi.

Özel sektörde şirketlerin, kiraladıkları otomobillerde giderleştirebilecekleri üst limitin 5 bin 500 lira olmasını teklif ettiklerini ifade eden Muş, "Gözlemlerimizde şirket sahipleri şahsi kullanımları için araçlar kiralamakta ve bunları şirketin üzerine almakta. Bunun bütün giderleri şirket tarafından karşılanmaktaydı. Burada ortalama ticari faaliyette kullanılabilecek binek araçların 5 bin 500 lira ile sınırlandırılmasını teklif ediyoruz. Üstünde tabii ki araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek." diye konuştu.

Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1 olduğunu anımsatan Mehmet Muş, bunun binde 2'ye çıkarılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

Muş, "Döviz hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15'ti, bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içinde öngörmüş bulunmaktayız." dedi.

"Çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi alınacak"

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Muş, "Ne kadar vergi geliri elde edilmesi düşünülüyor?" sorusuna, "Farklı alanlarda farklı gelir hesaplamaları yapılmaktadır. Teklifimiz, çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az vergi alınmasını amaçlıyor. Her bir dilimle alakalı farklı hesaplamalar bulunmaktadır, bunlar zaten teknik aşamada paylaşılacak." karşılığını verdi.

"Dijital Hizmet Vergisi'ne, youtuberların da kazancı dahil olacak mı?" sorusu üzerine Muş, "Bu, kurumsal olarak şirketlere getirilen bir Dijital Hizmet Vergisi. Diğer konularla alakalı elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine tabi. Onlarla ilgili bir boyutu yok. Bu, tamamen bu anlamdaki kurumsal şirketlerin sundukları hizmetler karşılığında elde ettikleri gelirlere yönelik bir vergi düzenlemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, ikinci yargı paketinin, bütçe görüşmeleri öncesinde Meclise sunulup sunulmayacağına ilişkin soruya ise "Çalışmalarımız sürüyor. Bunu nasıl açıkladıysak onu da bittiği vakit kamuoyuyla paylaşacağız. Bitmeyen çalışmalarla alakalı açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz." cevabını verdi.