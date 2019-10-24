Yeni vergi düzenlemesi TBMM Başkanlığında

AK Parti Grup Başkanvekili Muş , "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu