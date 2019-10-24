Yeni vergi düzenlemesi TBMM Başkanlığında
28 dakika önce
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:59
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