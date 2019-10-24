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Yeni vergi düzenlemesi TBMM Başkanlığında

28 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Yeni vergi düzenlemesi TBMM Başkanlığında, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti, Muş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:59 
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