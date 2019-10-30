Son Dakika Haberleri: Yeni vergi düzenlemesi teklifi görüşmeleri başladı
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Yeni vergi düzenlemesi teklifi görüşmeleri başladı

1 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Yeni vergi düzenlemesi teklifi görüşmeleri başladı, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:57 
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