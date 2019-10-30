Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usul üzerine yaptığı konuşmada, kanun teklifinin yürütme tarafından hazırlandığının açık olduğunu öne sürerek, bu haliyle teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Vergilerle ilgili düzenleme yapıldığını anımsatan Kuşoğlu, teklifin etki analizinin olmamasını eleştirdi. Kuşoğlu, "Ne getirip götürdüğünü bilmemiz lazım. Bu tür rakamların çalışma öncesi bize verilmesi gerekiyor. Yeni bir vergi ihdas ediliyorsa ilgili bakanlıkların, kamu kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının görüşleri de yazılı olarak alınmalıydı." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise yıllardır gelir vergisi ve kurumlar vergisi reformları için çağrı yaptıklarını hatırlatarak, iktidar tarafından komisyona gönderilen tekliflerin ise palyatif ve torba teklifler olduğunu söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da komisyon çalışmalarının canlı olarak yayınlanmasını talep etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise yeni vergi ihdasının teklifte söz konusu olduğunu ancak usul açısından bir eksiklik bulunmadığını belirtti.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, teklife ve maddelere bakıldığı zaman anayasaya aykırılık gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Elvan, komisyon çalışmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin komisyon üyelerinin talebini Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a ilettiğini ifade etti.

"Yeni ihdas edilen üç müessese var"

Teklif sahibi olarak düzenleme hakkında komisyona bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, teklifi hazırlarken bakanlıklarla da istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Teklif içerisinde Dijital Hizmet Vergisi'nin yanında Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi gibi yeni ihdas edilen üç müessese var." diye konuştu.

Demiröz, teklifte, bunun dışında bazı kanunlarda düzenleyici ve piyasanın önünü açan maddelerin bulunduğunu kaydetti.

Teklifin amaçlarını anlatan Demiröz, "Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinde elde edilen hasılat üzerinden vergi alınmasını temin etmek amacıyla Dijital Hizmet Vergisi adı altında yeni bir vergi ihdas edilmektedir." dedi.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerden yeni bir vergi alınması amacıyla Konaklama Vergisi'nin ihdas edildiğini belirten Demiröz, verginin mükellefinin konaklama hizmetini sunanlar, verginin matrahının ise geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli olacağını kaydetti. Demiröz, otellerde yapılan toplantı veya seminerlerin Konaklama Vergisi'ne tabi olmayacağını, bu vergi için konaklama yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Teklif ile Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi tarifesine yeni bir dilim eklendiğini, bu dilime girenlerin yüzde 40 oranında vergilendirileceğini dile getiren Demiröz, "500 bin liraya kadar ücret alanların veya gelir elde edenlerin vergilerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. 500 bin üstündekiler için uygulanan yüzde 35'lik dilim, yüzde 40 olarak uygulanacak." diye konuştu.

Demiröz, değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen Değerli Konut Vergisi'nin ihdas edildiğini belirterek, verginin konusuna değeri 5 milyonu aşan meskenlerin girdiğini aktardı.

Demiröz, teklifle, hükümet tarafından açıklanan ekonomi programında öngörülen şekilde istisnaların azaltılması hedefine uygun olarak spor hakemlerinin ücretlerinin istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Vergiler dışında diğer kurumlarla ilgili maddelerin de teklif içerisinde yer aldığını belirten Demiröz, teklifle yapılması öngörülen değişiklikleri anlattı.

Teklifin, Hazine'ye kaynak sağlamak amacıyla yapılmadığına işaret eden Demiröz, "Burada gelecek rakam 6-7 milyar lirayı geçmez. Düzenleyici maddeler önemli olan. Esas amaç gelir değil adalet." dedi.

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ise teklifte vergi uygulamalarını kolaylaştıran ve mükellefle sıkıntı yaşanan alanlarda bazı düzenlemeler bulunduğunu ifade ederek, "Çok uzun yıllardır yapılmaya çalışılan uluslararası alanda mevcut olup Türkiye'de belki olmayan bazı düzenlemeler de getirildi. Mesela Dijital Hizmet Vergisi." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, "Vergi paketindeki kalemlerin bir kısmı kayıt dışını önlemeye yönelik adımların başlangıcı. Beyanname sistemini zamanla oturttukça alt birimlere yaymayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ise teklifte, gelir seviyesi yüksek kesimle alakalı Gelir Vergisi tarafında bir dilim artışının söz konusu olduğunu, değerli konutu olanlara ek bir verginin uygulanacağını ve bunların bütçeye bir gelir sağlayacağını söyledi. Aksu, "Vedat Bey, '6 milyar TL civarında' dedi. Başlangıç olarak böyle ama orta ve uzun vadede daha yüksek bir gelir bekliyoruz. Paketin tamamında, 2020 yılı için 6 milyar TL civarında bir kaynak sağlanması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.