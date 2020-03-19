Yeni veriler, genç yetişkinlerin de Kovid-19'a karşı dayanıklı olmadığını gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni veriler, genç yetişkinlerin de Kovid-19'a karşı dayanıklı olmadığını gösterdi - Son Dakika

Yeni veriler, genç yetişkinlerin de Kovid-19'a karşı dayanıklı olmadığını gösterdi

7 saat önce

Avrupa ve ABD'den gelen yeni veriler, genç yetişkinlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sanıldığı kadar dayanıklı olmadığını ortaya koydu.

Yeni veriler, genç yetişkinlerin de Kovid-19'a karşı dayanıklı olmadığını gösterdi, System.String[]

Avrupa ve ABD'den gelen yeni veriler, genç yetişkinlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sanıldığı kadar dayanıklı olmadığını ortaya koydu.

Bloomberg'in internet üzerinden istatistik verileri sunan "Statista" şirketine dayandırdığı haberinde, Avrupa'da yeni tip koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da 28 bin vakanın neredeyse dörtte birini, 19-50 yaş grubundakilerin oluşturduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verileri de ülkede 2 bin 500 kadar yeni tip koronavirüs vakası arasında 705'inin 20 ila 44 yaşlarında olduğunu, bu kişilerden yüzde 15 ila 20'sinin hastanede tedavi altına alındığını, yüzde 4'ünün ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Öte yandan genç yetişkinlerde, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının çok az olduğuna işaret edildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının patlak verdiği Çin'den gelen ilk veriler doğrultusunda, yaşlı ve diğer sağlık sorunları olan kişilerin, Kovid-19'a karşı en savunmasız grup olduğu, genç yetişkinlerde virüsün bu etkiyi yaratmadığı açıklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bloomberg, İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:50 Kaynak: AA

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