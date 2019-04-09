Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Kuraları Çekildi
1 saat önce
Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Halı saha Futbol turnuvasının kuraları çekildi.
Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Halı saha Futbol
turnuvasının kuraları çekildi.
Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek Halı saha Futbol turnuvasına toplam 16 takım katıldı. Oltu
kaymakamlığı Toplum merkezinde yapılan programda takım kuraları çekilirken Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Başkanı Emrah
Ceylan takım sorumlularına turnuvanın kuralları hakkında bilgiler verdi.
Yaklaşık 160 sporcunun katılacağı futbol turnuvası dört grup halinde dörder takımdan oluşacak ve puan usulü ile gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek.
Oltulu vatandaşların her yıl yoğun ilgi gösterdiği bu turnuva önümüzdeki perşembe günü başlayacak ve Ramazan ayından hemen önce bitecek. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:02 Kaynak: İHA
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