Yeni Vw T-Roc Türkiye'de Kaç Paradan Satılacak?

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Volkswagen
SUV ailesine yeni bir üye daha katıldı. T-
Roc
isimli model
Türkiye
'de satılmaya başlandı. Yeni Volkswagen T-Roc, Türkiyede kaç paradan satılacak?
Araçta son teknoloji sürüş asistan sistemleri dikkatlerden
kaçmıyor. Otomobilin tasarımında da ağırlıklı olarak keskin hatlar kullanılmış.
Bu sayede otomobil dinamik görünmeyi de başarmış. Model ilk etapta 1.5 litrelik
TSI
motor ile satışa sunulacak. Yeni Volkswagen T-Roc'un satış fiyatı ise 192
bin TL.
Dinamik tasarım
Volkswagen, T-Roc ile kompakt SUV segmentine hareket
getirdi. Model dinamik yönüyle dikkat çekiyor. Araç performans ve konfor,
duygusallık ve fonksiyonellik, şehir içi kullanım ve çok yönlü kullanım gibi
kavramları bir arada sunuyor.
Yeni VW T-Roc
İlk etapta 1.5 TSI motor ile gelecek
Volkswagen SUV ailesinin yeni üyesi T-Roc, ilk etapta
Türkiye'de 1.5 TSI 150
HP
ACT motor 7 ileri DSG şanzımanla birlikte sunulacak .
Bu motorun torku ise 250 Nm. 0-100 hızlanmasını model 8.4 saniyede tamamlıyor.
Modelin maksimum hızı ise 205 km/s.
Zengin donanım
T-Roc Türkiye'de Highline donanımıyla satılacak. Bu donanım
seviyesi oldukça dolgun tutulmuş. 8 inçlik dokunmatik ekran, LED ön farlar ve
LED gündüz sürüş farları, App connect mobil bağlantı arayüzü, 17 inç alüminyum
alaşım jantlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, Dijital Gösterge Paneli
"Active Info Display", Ön/Arka Park mesafe sensörleri, 2 bölgeli tam
otomatik klima bu donanımda paketinde sunulanlar arasında.
Yeni VW T-Roc
Sürüş asistanları da var
T-Roc, Volkswagen'in son teknolojiye sahip sürüş destek
sistemleriyle desteklenmiş. Bu teknolojiler; Çarpışma Hazırlığı, Paralel park
asistanı, Kör nokta uyarı sistemi, Şerit takip asistanı, Yaya algılama
özelliğine sahip Ön bölge asistanı olarak sıralanıyor.
Aracınızı kişiselleştirebiliyorsunuz
Volkswagen T-Roc, tasarım konusunda da iddialı olmayı elden
bırakmıyor. 11 farklı gövde ve 4 fark tavan rengi ile aracınızı
kişiselleştirebiliyorsunuz. Renklerin arasında otomobili canlı gösterecek
seçeneklerde yer alıyor. Bu doğrultuda otomobilinizle dikkat çekmeniz oldukça
kolay. Model ilk etapta 1.5 litrelik TSI motor ile satışa sunulacak. Yeni
Volkswagen T-Roc'un satış fiyatı ise 192 bin TL.
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