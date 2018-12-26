Yeni Xiaomi mi Store'u Gezdik! Fiyatlar Nasıl?
49 dakika önce
Evofone Bilgi Teknolojileri tarafından açılan ülkemizdeki ikinci yetkili mi Store'unu gezdik ve ürünlere baktık. mi Store kampanyalarını ve akıllı telefon ile aksesuarlarda yer alan indirimli fiyatlarını aşağıdan görebilirsiniz.
Evofone Bilgi Teknolojileri tarafından açılan ülkemizdeki ikinci yetkili mi Store'unu gezdik ve ürünlere baktık. mi Store kampanyalarını ve akıllı telefon ile aksesuarlarda yer alan indirimli fiyatlarını aşağıdan görebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:30 Kaynak: Youtube
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