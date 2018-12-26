Yeni Xiaomi mi Store'u Gezdik! Fiyatlar Nasıl?

Evofone Bilgi Teknolojileri tarafından açılan ülkemizdeki ikinci yetkili mi Store'unu gezdik ve ürünlere baktık. mi Store kampanyalarını ve akıllı telefon ile aksesuarlarda yer alan indirimli fiyatlarını aşağıdan görebilirsiniz.

Evofone Bilgi Teknolojileri tarafından açılan ülkemizdeki ikinci yetkili mi Store'unu gezdik ve ürünlere baktık. mi Store kampanyalarını ve akıllı telefon ile aksesuarlarda yer alan indirimli fiyatlarını aşağıdan görebilirsiniz.

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