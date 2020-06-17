Yeni yangın söndürme uçağını Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli denedi - Son Dakika

Yeni yangın söndürme uçağını Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli denedi

Bakan Pakdemirli'den yangın söndürme uçağına tam not

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu aracılığıyla kiralanan ve bugünden itibaren hizmete alınan jet motorlu yangın söndürme uçağının kokpitine geçerek deneme uçuşu gerçekleştirdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanından kalkış yapan Rus Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağının kokpitine geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında görev yapmak üzere Orman Genel Müdürlüğü hizmetine verilen uçakla tatbikata katıldı.

Bakan Pakdemirli'nin kokpitinde olduğu uçak, Tahtalı Barajından su alarak orman yangını tatbikatının yapıldığı bölgeye intikal etti. İlkinde 8 ton, ikincisinde ise 10 tonluk iki su atışı gerçekleştiren yeni nesil jet motorlu yangın söndürme uçağı görevini başarıyla tamamladı. Amfibik özelliğe sahip uçak, Tahtalı Barajına inerek su üzerinde taksi de gerçekleştirdi. Tüm hünerlerini sergileyen Beriev Be-200 daha sonra suyun üzerinden kalkış gerçekleştirerek tekrar Adnan Menderes Havalimanına iniş yaptı.

"Manevra kabiliyeti, iniş performansı, Türkiye coğrafyasına uyumu son derece iyi"

Daha önce Beriev Be-200 tipi uçakları Rusya'da denediğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Manevra kabiliyetiyle ve diğer özellikleriyle dört dörtlük bir uçak. İlk atışta 8 ton, ikinci atışta 10 ton su atabildik. Manevra kabiliyeti, iniş performansı, Türkiye coğrafyasına uyumu son derece iyi. 10 gün kadar Türkiye coğrafyasına uyumluluğunu daha önce denemiştik" dedi.

Rus yapımı jet motorlu yangın söndürme uçağından 2 adet Türk Hava Kurumu aracılığıyla kiralandığını ifade eden Pakdemirli, "Envantere katmak için de Savunma Sanayi'nin ihalesi devam ediyor. Her zaman en iyi makine, en iyi teçhizat konusunda gayretlerimiz sürüyor. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadele bu uçaklar önemli katkı sağlayacaktır. Uçuş esnasında Çeşme'den bir orman yangını ihbarı aldık, oraya yönelmiştik ancak yangının söndüğünü öğrendik. İlk gerçek görevini de yapacaktı ama bugün yaptığımız tatbikatta da yangın söndürdük. 8 ton ve 10 tonluk atışlar yaptık. Bu, bir helikopterin aldığının 4 misli su. Helikopter ağırlıklı bir teşkilatız ama yeni nesil bu uçakların da ek bir katkısı olacaktır. Uçaklarımız bugün itibariyle görevde" diye konuştu.