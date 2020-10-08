- Yeni yapılacak Özel Harekat binası için dev Türk bayrağı - Son Dakika

- Yeni yapılacak Özel Harekat binası için dev Türk bayrağı

MALATYA - Malatya'da yapılacak Özel Harekat Bölge Müdürlüğü binasının kurulacağı olanda dikilen 30 metrelik bayrak direğine dev Türk Bayrağı düzenlenen törenle göndere çekildi.

Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesinde 2 bin dönüm arazi üzerinde yapılması planlanan Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kampüs alanına dikilen bayrak direğine dev Türk Bayrağı protokolün katılımı ile göndere çekildi. Programa Vali Aydın Baruş'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, İl Jandarma Alay Komutanı Necmi İnce, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile yetkililer ve polisler katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, yakında İçişleri Bakanlığı'nca ihalesi gerçekleştirilecek olan Özel Harekat Bölge Müdürlüğü binasının yapılacağı alanda çevre düzenlemelerinin de sürdüğünü söyledi. Kampüs alanda konuşlandırılacak binalar, tesisler ve poligonların inşası ile kahraman polislerin vatanını ve milletini koruma azmi ile görev alacağını belirten Baruş, "Bu gün göndere çekeceğimiz ay yıldızlı al bayrağımızı ülkemizin en ücra köşesinde şerefle dalgalandırmak için tüm kahramanlıklarını sergileyecekler, bundan eminiz" ifadelerine yer verdi.

Malatya'ya hakim bir tepede yaklaşık 30 metre yükseklikte kurulan bayrak direğine al bayrağın göndere çekilmesinin önemine değinen Baruş, "Tarih boyunca tün milletimizin bağımsızlığının ve şehitlerin al kanının simgesi olan aziz bayrağımızı bu tepede dalgalandırmak ve her dalgalandığında yüreğimizi titrediğini hissetmek bizleri daima mutlu edecektir" diye konuştu.

Vali Baruş'un konuşmasının ardından yapılan dualarla birlikte Türk Bayrağı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte göndere çekildi.