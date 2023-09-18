Yeni yapılan araştırma cinsel aktivitelerin böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi. - Son Dakika

Yeni yapılan araştırma cinsel aktivitelerin böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Yeni yapılan araştırma cinsel aktivitelerin böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi.
Son Güncelleme: 18.09.2023 15:49

Taylandlı doktor Sirianan Prasit, cinsel aktivitenin böbrek taşlarının doğal atılmasına yardımcı olduğunu belirten bir araştırma paylaştı. Araştırma, haftada en az üç kez cinsel aktivite yaşayan bireylerin böbrek taşlarını ilaçlarla veya sadece su içerek atma oranıyla eşit olduğunu gösterdi. Cinsel aktivite sırasında salınan Nitrik Oksit (NO) isimli nörotransmitter, üreterlerin gevşemesine ve genişlemesine neden oluyor, böylece böbrek taşlarının doğal olarak atılmasını sağlıyor.

Taylandlı bir doktorun çalışması, cinsel aktivitenin böbrek taşlarının doğal olarak atılmasına yardımcı olduğunu gösterdi.

Doktor Sirianan Prasit tarafından dün Facebook sayfasında paylaşılan önemli bir gönderi, ilginç bir keşfi vurguladı: Cinsel aktivite, böbrek taşlarının doğal olarak atılmasına yardımcı olabilir.

Dr. Sirianan, katıldığı bir konferansta bu ilginç araştırmanın sunulduğu bir konferansta edindiği bilgileri paylaştı. Sistematik olarak yürütülen ve titizlikle analiz edilen çalışma, haftada en az üç kez cinsel aktivite veya kişisel zevk yaşayan bireyleri, sadece ilaçlara veya sadece su içmeye güvenenlerle karşılaştırdı. Bulgular şaşırtıcıydı.

Araştırma, böbrek taşlarının kendiliğinden atılma oranının ilaçla elde edilen oranla eşit olduğunu ve sadece su içmekten daha iyi olduğunu gösterdi. Böbrek taşı ağrısı insidansı azaldı, ağrı kesici iğne ihtiyacı azaldı ve cerrahi oranı da azaldı.

Bu fenomenin arkasındaki açıklama, Nitrik Oksit (NO) adı verilen bir nörotransmitter ile ilişkilidir. Cinsel aktivite sırasında salınan bu bileşik, üreterlerin gevşemesine ve tam kapasitesine genişlemesine neden olarak böbrek taşlarının doğal olarak geçmesine izin verir.

Bu nedenle böbrek taşı çeken ve ilaçlara güvenmek istemeyenler bu doğal alternatifi düşünebilirler. Bununla birlikte, bu aktivitenin sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiği, akşamdan başlayarak rapor edildi.

Tedavi planınızda herhangi bir değişiklik yapmadan önce sağlık uzmanınızla danışmayı unutmamanız önemlidir.

Böbrek taşları hakkındaki devam eden endişeler, sağlık uzmanlarını potasyum alüminyum sülfat ile seyreltilmiş hindistancevizi suyu tüketimi konusunda uyarıda bulunmaya itti. Bu uzmanlara göre, bu karışım böbrek rahatsızlıklarını tedavi konusunda potansiyel olarak tehlikeli ve yanıltıcı olabilir.

Bu belirli hindistancevizi suyu karışımının böbrek taşlarını etkili bir şekilde tedavi edebileceğini destekleyecek yetersiz bilimsel kanıt bulunmaktadır. Bu nedenle, bu karışımı bir tedavi olarak düşünürken dikkatli olunması gerektiği konusunda insanlar uyarılmaktadır.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Yeni yapılan araştırma cinsel aktivitelerin böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni yapılan araştırma cinsel aktivitelerin böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi. - Son Dakika
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