Yeni yapılan köy yolunu zarar görmesin diye kürek ve süpürgeyle temizliyorlar - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Bölükyazı köyü sakinleri, beton asfalt yapılan köy yolundaki taş, toprak gibi birikintileri iş makinesi yerine kendileri temizliyor.

Temizliğin iş makinesiyle yapılması halinde yola zarar geleceğini düşünen Bölükyazı köyü sakinleri, yeni yapılan asfaltın üzerinde biriken toprak ve taşları el arabası, kürek ve süpürge kullanarak kendileri kaldırıyor.

Temizlik çalışmasına muhtarın yanı sıra köydeki camilerde görev yapan imamlar ile gencinden yaşlısına kadar köy sakinleri katılıyor.

İl Genel Meclis Üyesi Metin Yamalı, AA muhabirine, Bölükyazı köyü yolunun Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından geçen yıl yapıldığını söyledi.

Yolun 2,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını, kalan bölümünün de yapılacağını belirten Yamalı, köyde imam ve muhtar ile yaşlıların da bulunduğu vatandaşların yola sahip çıktığını vurguladı.

Yamalı, "Vatandaşlar yola zarar gelmesini istemiyor. Yoksa biz bunu kepçeyle de temizlerdik. Yolu daha uzun süre kullanmak için süpürerek, kürek, el arabası kullanarak temizliyorlar. Köylülerimize teşekkür ediyorum. Onların meclis üyesi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

"Biz yolumuza toz kondurmayız"

Bölükyazı Köyü Muhtarı Salih Çorbacı da yeni yapıldığı için kenardan taş ve toprakların yola geldiğini dile getirdi.

Çok büyük yığınların İl Özel İdaresinin iş makinesiyle alındığını anlatan Çorbacı, "Kalan bölümü beton yola zarar vermemesi için elimizle yapmak istedik. Bunu köyden yaklaşık 25 kişi atıyoruz. Herkes elinden geldiği kadar destek oluyor. Devletin bize verdiği bu hizmetlere karşı biz de elimizden geldiği kadar zarar gelmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Bölükyazı köyü Abazoğlu Camisi İmamı Mehmet Polat ise yolun temizlenmesi için cuma namazında çağrıda bulunduğunu belirterek, "Peygamber efendimizin hadisini kendimizi şiar edinerek, bu durumu köylümüze ilettik. Sağ olsun, köylülerimiz bizi kırmadı. Hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Köyümüzün yolunu temizledik. Çok güzel bir birlik beraberlik oldu." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Nuh Çorbacı da devletin yaptığı asfaltı temiz tutmak için yolu temizlediklerine dikkati çekerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz var olsun, biz yolumuza toz kondurmayız." ifadesini kullandı.