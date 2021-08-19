Yeni yapılan tuvaletin giriş kapısının camını kırdılar - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesinde belediye tarafından yeni yapılan tuvaletin giriş kapısının camı kırıldı.

İnhisar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan kapalı pazar alanında bulunan tuvaletin giriş kapısının camını kırdılar. Bunun üzerine kırılan camı sosyal medya hesabından paylaşan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, "Burası yeni yapılan kapalı pazar yerinin tuvaletleri. Sözün bittiği yer. Kamu malına kendi malı gibi sahip çıkanlara selam olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK