Son Dakika Haberleri: Yeni yapılan yollarda düzenleme çalışması yapıldı
Son Dakika Güncel Yeni yapılan yollarda düzenleme çalışması yapıldı

Yeni yapılan yollarda düzenleme çalışması yapıldı

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi, asfalt çalışmaları kısa süre önce tamamlanan Yeni Mahalle'deki yollarda alçakta kalan baca kapaklarını, baca yükseltme aracıyla standart seviyeye getirdi.

Yeni yapılan yollarda düzenleme çalışması yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, asfalt çalışmaları kısa süre önce tamamlanan Yeni Mahalle'deki yollarda alçakta kalan baca kapaklarını, baca yükseltme aracıyla standart seviyeye getirdi.


Adıyaman Belediyesi tarafından, vatandaşa daha rahat ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla kısa süre önce araç filosuna katılan baca yükseltme aracıyla, sürücülerin önemli bir sorunu ortadan kaldırıyor.


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından sonra alçakta kalan ve bundan dolayı trafik akışını olumsuz etkileyen bacalar, baca yükseltme aracıyla yapılan çalışmayla standart seviyeye yükseltildi.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, bu şekilde yolların daha kullanışlı hale geldiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı
Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a dev destek: Tazminat ödemeyecekler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni yapılan yollarda düzenleme çalışması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]