Son Dakika Haberleri: Yeni yaptırdığı evin inşaatında vuruldu
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Yeni yaptırdığı evin inşaatında vuruldu

13 dakika önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Erol A., yeni yaptırdığı evin inşaatında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Yeni yaptırdığı evin inşaatında vuruldu, System.String[]

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Erol A., yeni yaptırdığı evin inşaatında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Kırkarmut Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Erol A., yeni yaptırdığı evin inşaatında ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Kimliği belirsiz kişinin tabanca ile 3 el ateş açması sonucu Erol A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Erol A.'yı Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erol A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yağcılar, Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:48 Kaynak: DHA
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