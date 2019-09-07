Yeni yargı paketi: Hukukçuların reformdan beklentileri neler?
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu strateji belgesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cuma günü yargı reformu strateji belgesine yönelik değerlendirmelerde bulundu, belgeye dair eleştirilerin Meclis'te dikkate alınacağını belirtti.
Yeni yargı paketinde vatandaşın adalete dair güveninin pekişmesine, bunun için de iyi, etkin, erişilebilir ve hızlı işleyen bir adalet sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Gül, yeni adli yılda adalet alanında bu anlayışın hakim olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:00
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