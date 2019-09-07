Son Dakika Haberleri: Yeni yargı paketi: Hukukçuların reformdan beklentileri neler?
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Yeni yargı paketi: Hukukçuların reformdan beklentileri neler?

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu strateji belgesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yargı paketi: Hukukçuların reformdan beklentileri neler?, System.String[]

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cuma günü yargı reformu strateji belgesine yönelik değerlendirmelerde bulundu, belgeye dair eleştirilerin Meclis'te dikkate alınacağını belirtti.


Yeni yargı paketinde vatandaşın adalete dair güveninin pekişmesine, bunun için de iyi, etkin, erişilebilir ve hızlı işleyen bir adalet sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Gül, yeni adli yılda adalet alanında bu anlayışın hakim olacağını söyledi.

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Abdülhamit Gül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:00 
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