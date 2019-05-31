Yeni Yargı Paketi: Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?
2 saat önce
Yeni Yargı Paketi, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Paketin içeriği uzmanlar tarafından artı ve eksileriyle değerlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:53
2019-2023 dönemini kapsayan Yargı Reformu Stratejisi, "güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi" vizyonuyla perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklandı.
Uzun bir istişare süreci sonucunda hazırlanan ve Avrupa
Komisyonu'nun 2019 yılı Türkiye
raporunu açıklamasından tam bir gün sonra kamuoyuna duyurulan paket, dokuz ana başlıktan ve 256 faaliyetten oluşuyor.
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