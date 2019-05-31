Son Dakika Haberleri: Yeni Yargı Paketi: Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?
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Yeni Yargı Paketi: Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?

2 saat önce

Yeni Yargı Paketi, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Paketin içeriği uzmanlar tarafından artı ve eksileriyle değerlendiriliyor.

Yeni Yargı Paketi: Uzmanlar nasıl değerlendiriyor?, System.String[]
2019-2023 dönemini kapsayan Yargı Reformu Stratejisi, "güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi" vizyonuyla perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Uzun bir istişare süreci sonucunda hazırlanan ve Avrupa Komisyonu'nun 2019 yılı Türkiye raporunu açıklamasından tam bir gün sonra kamuoyuna duyurulan paket, dokuz ana başlıktan ve 256 faaliyetten oluşuyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:53 
Dünya
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